Staccato – Voyage musical contre la Faim Théâtre Francine Vasse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-23 16:00 – 19:00

Gratuit : non 8 € / 10 € Participation : à partir de 8 € en ligne / 10 € sur place / 6 € par personne (groupe de 5) / 4 € pour les étudiants / Gratuit pour les moins de 12 ans Billetterie : www.helloasso.com/associations/delegation-action-contre-la-faim-loire-atlantique/evenements/concert-contre-la-faim-2 Tout public

Concert rythmé signé Le dimanche 23 novembre 2025 à partir de 16h30, les musiciennes et musiciens du groupe STACCATO, ainsi que les bénévoles d’Action contre la Faim, auront le plaisir de vous accueillir pour un concert solidaire au Théâtre Francine Vasse à Nantes. Au programme : un véritable voyage musical et une expérience scénique unique, portés par STACCATO, premier groupe nantais de « rythme signé » (ritmo con señas), qui vous embarque dans une création collective improvisée, dirigée en temps réel grâce à plus de 150 signes. Basse, saxophone, congas, bombo, violon, clavier et voix se rencontrent en live pour des pièces que vous n’entendrez qu’une seule fois — un moment à la fois accessible et spectaculaire, placé sous le signe de la solidarité. Tous les dons récoltés seront reversés à Action contre la Faim pour soutenir ses actions auprès des populations les plus vulnérables.Un buffet solidaire à la fin du spectacle, tenu par nos bénévoles, sera également proposé pour vous restaurer dans une ambiance conviviale. Venez vibrer avec STACCATO : une expérience de rythme signé où chaque geste compte et la musique devient don.

Théâtre Francine Vasse Centre-ville Nantes 44000

https://www.leslaboratoiresvivants.com/ 0670967180 https://www.helloasso.com/associations/delegation-action-contre-la-faim-loire-atlantique/evenements/concert-contre-la-faim-2