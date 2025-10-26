Stacey Kent : A time for love Cité des Congrès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-09 20:00 –

Gratuit : non 35 € à 65 € 35 € à 65 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/stacey-kent-a-time-for-love.html Tout public

Concert À l’occasion des 15 ans de son opus phare, « Raconte-Moi », la chanteuse américaine, francophile et francophone est de retour avec un nouvel album et de nouvelles dates de concert en France ! Stacey Kent est une chanteuse de jazz internationalement reconnue. Avec une légion de fans dans le monde entier, elle accumule une foule d’honneurs et de récompenses : une nomination aux Grammy Awards, plus de 2 millions d’albums vendus, et plusieurs premières places dans les charts tout au long de sa carrière. Après un disque d’or en France avec « Breakfast on the Morning Tram » (2007), son album « Raconte-Moi » est le 2e album en français le plus vendu dans le monde en 2010.Au fil de ses albums, le style de Stacey s’affine et sa vision artistique s’élargit : outre le Great American Songbook, la chanson française et la musique brésilienne forment une part toujours plus importante de son répertoire. Elle est aussi l’interprète d’un répertoire très personnel, fruit de sa collaboration avec le compositeur Jim Tomlinson et des paroliers tels que Kazuo Ishiguro.Avec une quinzaine d’albums à son actif et des concerts dans plus de 55 pays, Stacey Kent a consolidé la marque distinctive qu’elle appose à un impressionnant répertoire de standards, dans une approche nuancée et minimaliste. Concert dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/stacey-kent-a-time-for-love.html