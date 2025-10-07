STACEY KENT – ARCADIUM Annecy

STACEY KENT – ARCADIUM Annecy mardi 31 mars 2026.

STACEY KENT Début : 2026-03-31 à 20:00. Tarif : – euros.

RPO PRÉSENTE : STACEY KENTStacey Kent TrioGenre : MusiqueStacey Kent est une chanteuse de jazz internationalement reconnue. Avec une légion de fans dans le monde entier, elle accumule une foule d’honneurs et de récompenses dont une nomination au GRAMMY® mais aussi des ventes d’albums supérieures à 2 millions et de nombreuses certifications platine, double or et or qui ont atteint la première place des charts tout au long de sa carrière.Après le succès de l’album Songs From Other Places , la chanteuse américaine, francophone et francophile Stacey Kent sort aujourd’hui Summer Me, Winter Me , un réjouissant programme de trois originaux et sept standards, principalement tirés des répertoires de musiques de film, de la comédie musicale, de la musique brésilienne, avec un accent fort mis sur la France et Paris à travers des compositions de Michel Legrand ( Summer Me, Winter Me , titre éponyme de l’album, La Valse des Lilas ), Jacques Brel ( Ne Me quitte pas et sa version anglaise If You Go Away ), Antonio Carlos Jobim ( Corcovado )…

ARCADIUM 32 BOULEVARD DU FIER – 74000 Annecy 74