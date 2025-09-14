Stade Brestois 29 Paris FC Stade Francis Le Blé Brest

Stade Francis Le Blé 26 Rue de Quimper Brest Finistère

Début : 2025-09-14 17:15:00

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Rendez-vous pour la 4ème journée de la Ligue 1 Mc Donald’s !

Les Ty’ Zefs affrontent le Paris FC, dans un match qui s’annonce plein de surprise ! Le tout dans une ambiance survoltée et vibrante au rythme des chants de supporters !

Information pratique

Nous vous recommandons d’acheter vos billets à l’avance, en ligne ou dans les points de ventes habituels. .

Stade Francis Le Blé 26 Rue de Quimper Brest 29200 Finistère Bretagne

L’événement Stade Brestois 29 Paris FC Brest a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole