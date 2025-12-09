Stade de l’emploi : Spécial Badminton Bruz – Agence RENNES SUD Bruz Mardi 9 décembre, 08h45 Ille-et-Vilaine

Objectif : Recruter autrement, grâce au sport !

Et si vos compétences s'exprimaient autrement ? Du Stade vers l'Emploi – Spécial Badminton propose une rencontre originale entre demandeurs d'emploi et entreprises autour d'une pratique sportive conviviale. Le concept En jouant au badminton, vous partagez des moments avec des recruteurs, sans savoir qui est qui. Une façon unique de casser les codes du recrutement et de révéler vos talents autrement. Juste le plaisir du jeu et la mise en valeur de v

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-09T08:45:00.000+01:00

Fin : 2025-12-09T17:00:00.000+01:00

Bruz – Agence RENNES SUD 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine