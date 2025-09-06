Stade Français Paris : le calendrier complet des matchs à domicile, saison 2025-2026 Stade Jean Bouin PARIS

Stade Français Paris : le calendrier complet des matchs à domicile, saison 2025-2026 Stade Jean Bouin PARIS samedi 6 septembre 2025.

Après un exercice 2024-2025 difficile, les Stadistes, dans leur antre de Jean Bouin (16e), vont tenter de faire mieux en 2025-2026.

Le programme complet des matchs à domicile

* Les horaires des matchs ne sont mentionnés que lorsqu’ils sont confirmés. Se référer au lien ci-après si nécessaire.

Top 14

  • 6 septembre – 13h : Montauban
  • 27 septembre – 14h30 : Bordeaux-Bègles
  • 11 octobre : La Rochelle
  • 25 octobre : Montpellier
  • 22 novembre : Toulon
  • 20 décembre : Racing 92
  • 3 janvier : Castres
  • 14 février : Toulouse
  • 28 février : Perpignan
  • 28 mars : Clermont
  • 25 avril : Pau
  • (date non arrêtée) : Lyon
  • 30 mai : Bayonne

Challenge Cup

  • 6 décembre – 14h : Cardiff
  • 10 janvier – 14h : Exeter

Amateurs de ballon ovale de la capitale, le Stade Français Paris revient pour une nouvelle saison 2025-2026 qui s’annonce palpitante !
Du samedi 06 septembre 2025 au samedi 30 mai 2026 :
Stade Jean Bouin 26 avenue du Général Sarrail (20-40)  75016 PARIS