Stade Français Paris : le calendrier complet des matchs à domicile, saison 2025-2026 Stade Jean Bouin PARIS
Stade Français Paris : le calendrier complet des matchs à domicile, saison 2025-2026 Stade Jean Bouin PARIS samedi 6 septembre 2025.
Après un exercice 2024-2025 difficile, les Stadistes, dans leur antre de Jean Bouin (16e), vont tenter de faire mieux en 2025-2026.
Le programme complet des matchs à domicile
* Les horaires des matchs ne sont mentionnés que lorsqu’ils sont confirmés. Se référer au lien ci-après si nécessaire.
Top 14
- 6 septembre – 13h : Montauban
- 27 septembre – 14h30 : Bordeaux-Bègles
- 11 octobre : La Rochelle
- 25 octobre : Montpellier
- 22 novembre : Toulon
- 20 décembre : Racing 92
- 3 janvier : Castres
- 14 février : Toulouse
- 28 février : Perpignan
- 28 mars : Clermont
- 25 avril : Pau
- (date non arrêtée) : Lyon
- 30 mai : Bayonne
Challenge Cup
- 6 décembre – 14h : Cardiff
- 10 janvier – 14h : Exeter
Amateurs de ballon ovale de la capitale, le Stade Français Paris revient pour une nouvelle saison 2025-2026 qui s’annonce palpitante !
Du samedi 06 septembre 2025 au samedi 30 mai 2026 :
payant
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-06T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-31T01:59:59+02:00
Date(s) :
Stade Jean Bouin 26 avenue du Général Sarrail (20-40) 75016 PARIS