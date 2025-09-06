Stade Français Paris : le calendrier complet des matchs à domicile, saison 2025-2026 Stade Jean Bouin PARIS

Stade Français Paris : le calendrier complet des matchs à domicile, saison 2025-2026 Stade Jean Bouin PARIS samedi 6 septembre 2025.

Après un exercice 2024-2025 difficile, les Stadistes, dans leur antre de Jean Bouin (16e), vont tenter de faire mieux en 2025-2026.

Le programme complet des matchs à domicile

* Les horaires des matchs ne sont mentionnés que lorsqu’ils sont confirmés. Se référer au lien ci-après si nécessaire.

Top 14

6 septembre – 13h : Montauban

Montauban 27 septembre – 14h30 : Bordeaux-Bègles

Bordeaux-Bègles 11 octobre : La Rochelle

La Rochelle 25 octobre : Montpellier

Montpellier 22 novembre : Toulon

Toulon 20 décembre : Racing 92

Racing 92 3 janvier : Castres

Castres 14 février : Toulouse

Toulouse 28 février : Perpignan

Perpignan 28 mars : Clermont

Clermont 25 avril : Pau

Pau (date non arrêtée) : Lyon

30 mai : Bayonne

Challenge Cup

6 décembre – 14h : Cardiff

Cardiff 10 janvier – 14h : Exeter

Amateurs de ballon ovale de la capitale, le Stade Français Paris revient pour une nouvelle saison 2025-2026 qui s’annonce palpitante !

Du samedi 06 septembre 2025 au samedi 30 mai 2026 :

payant

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-06T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T01:59:59+02:00

Date(s) :

Stade Jean Bouin 26 avenue du Général Sarrail (20-40) 75016 PARIS