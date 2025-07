Atelier Scrapbooking Stade Jules Noël Paris

Atelier Scrapbooking Stade Jules Noël Paris mardi 8 juillet 2025 .

Date

Les mardis 8, 15, 22, 29 juillet et le 5 août

Horaires

De 14h30 à 16h00

Lieu

Centre sportif Jules Noel- 3 avenue M. d’Ocagne 75014 Paris

Âge

8 ans et plus

Accessibilité

Gratuit sans inscription

gratuit Public enfants. A partir de 8 ans.

Le scrapbooking, c'est l'art de mettre en valeur ses photos et souvenirs à travers des créations personnalisées faites de papiers décoratifs, tampons, stickers, découpes, et bien plus encore. Un moment créatif, ludique et relaxant à partager !

Stade Jules Noël 3 avenue Maurice D’Ocagne 75014 Paris

+33156535353 contact.angelparra@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/cpaangelparra https://www.facebook.com/cpaangelparra