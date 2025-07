Atelier jeux de société Stade Jules Noël Paris

Atelier jeux de société Stade Jules Noël Paris dimanche 6 juillet 2025 .

Horaires

Les lundis de 16h30 à 18h00 (le 7, 21, 28 juillet et le 4 août)

Les vendredis de 14h30 à 18h (le 11, 18, 25 et le 1er août)

Uniquement de 16h30 à 18h le vendredi 8 août

Lieu

Base de loisirs Jules Noël – 3 avenue Maurice

D’Ocagne

Âge

Les lundis pour les 8-10 ans ans et vendredis après-midi pour les 11 ans et plus !

Tarif

Gratuit

Inscription

En accès libre

Du lundi 07 juillet 2025 au vendredi 08 août 2025 :

gratuit Public enfants et jeunes.

Date(s) : Times up, Loup garou, Dessiner c’est gagné… Venez participer à notre atelier jeux de société !

Stade Jules Noël 3 avenue Maurice D’Ocagne 75014 Paris

+33156535353 contact.angelparra@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/cpaangelparra https://www.facebook.com/cpaangelparra