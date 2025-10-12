Stade Montois Rugby Biarritz Olympique Stade Guy et André Boniface Mont-de-Marsan
Stade Montois Rugby Biarritz Olympique Stade Guy et André Boniface Mont-de-Marsan vendredi 27 février 2026.
Stade Montois Rugby Biarritz Olympique
Stade Guy et André Boniface 270, avenue du Stade Mont-de-Marsan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Match du championnat de France de Pro D2 .
Stade Guy et André Boniface 270, avenue du Stade Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 75 22 07
English : Stade Montois Rugby Biarritz Olympique
L’événement Stade Montois Rugby Biarritz Olympique Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2025-12-11 par OT Mont-de-Marsan