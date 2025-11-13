Stade vers l’emploi Agence JOIGNY Joigny

Stade vers l’emploi Jeudi 13 novembre, 07h30 Agence JOIGNY Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-13T07:30:00 – 2025-11-13T11:30:00

Fin : 2025-11-13T07:30:00 – 2025-11-13T11:30:00

France Travail propose des rencontres entre demandeurs d’emploi, recruteurs et conseillers à travers des activités sportives collectives pour favoriser les échanges dans une ambiance conviviale et moins stressante.

08h30-09h00 : Arrivée des participants petit déjeuner 09h00-10h30: Session basketball avec échauffement ateliers (salle 1-basket) 10h30-10h45: Encas 10h45-12h30: Jobdating (salle 4-Tennis de table)

Agence JOIGNY 89300 Joigny Joigny 89300 Yonne Bourgogne – Franche-Comté

