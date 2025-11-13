Stade vers l’emploi Agence JOIGNY Joigny
Stade vers l’emploi Agence JOIGNY Joigny jeudi 13 novembre 2025.
Stade vers l’emploi Jeudi 13 novembre, 07h30 Agence JOIGNY Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-13T07:30:00 – 2025-11-13T11:30:00
Fin : 2025-11-13T07:30:00 – 2025-11-13T11:30:00
France Travail propose des rencontres entre demandeurs d’emploi, recruteurs et conseillers à travers des activités sportives collectives pour favoriser les échanges dans une ambiance conviviale et moins stressante.
08h30-09h00 : Arrivée des participants petit déjeuner 09h00-10h30: Session basketball avec échauffement ateliers (salle 1-basket) 10h30-10h45: Encas 10h45-12h30: Jobdating (salle 4-Tennis de table)
Agence JOIGNY 89300 Joigny Joigny 89300 Yonne Bourgogne – Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/500926 »}]
France Travail propose des rencontres entre demandeurs d’emploi, recruteurs et conseillers à travers des activités sportives collectives pour favoriser les échanges dans une ambiance conviviale et moi La semaine de l’industrie La semaine du handicap