Stade vers l’emploi – semaine du Handicap Agence RENNES EST Rennes Mardi 18 novembre, 08h00 Ille-et-Vilaine

Vous êtes bénéficiaire d’une Reconnaissance Travailleur Handicapé (RQTH) ou en cours Vous avez des compétences et des baskets ? Nous avons un stade et des entreprises qui recrutent !

Vous êtes bénéficiaire d’une Reconnaissance Travailleur Handicapé (RQTH) ou en cours Vous avez des compétences et des baskets ? Nous avons un stade et des entreprises qui recrutent ! Cassez les codes du job dating classique ! Venez participer au Stade Vers l’Emploi – un évènement organisé en partenariat avec la Ligue de Bretagne d’Athlétisme et la fédération française d’athlétisme Une démarche de recrutement par l’observation des savoir-être transposés à l’univers du sport. Au programme : La mat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-18T08:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-18T16:00:00.000+01:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/511396

Agence RENNES EST 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35571 Ille-et-Vilaine