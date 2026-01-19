Stade Vers l’Emploi : Spécial Handball – Pacé Pacé – Agence RENNES OUEST Pacé Jeudi 19 février, 09h30 Ille-et-Vilaine

Vous avez des compétences et des baskets ? Nous avons un stade et des entreprises qui recrutent ! Cassez les codes du jobdating classique !

Vous avez des compétences et des baskets ? Nous avons un stade et des entreprises qui recrutent ! Cassez les codes du jobdating classique ! Venez participer au Stade Vers l’Emploi – Spécial Handball Un évènement organisé en partenariat avec le Club Olympique Pacéen de Handball Au programme : La matinée est consacrée à des activités sportives douces ouvertes à toutes et tous, candidats et recruteurs (sans savoir qui est qui), Le repas partagé est offert, L’après-midi, les employeurs se dévoilent

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-19T09:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-19T16:30:00.000+01:00

1

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/557174

Pacé – Agence RENNES OUEST 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

