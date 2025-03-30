Stage 1/2 journée: Plantes sauvages comestibles

Écouflant Maine-et-Loire

Tarif : 39 – 39 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 14:00:00

fin : 2026-04-26 16:30:00

Date(s) :

2025-11-15 2025-12-07 2026-03-28 2026-04-10 2026-04-26 2026-05-17 2026-07-26 2026-08-24

Apprendre à reconnaître les plantes sauvages comestibles pour réaliser ses tisanes et ses salades. C’est ce que vous propose Michaël Jaunet coach jardin et guide botanique local au cœur des Basses Vallées Angevines lors d’un stage demi journée. .

Écouflant 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 81 25 71 85 m.jaunet@yahoo.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage 1/2 journée: Plantes sauvages comestibles Écouflant a été mis à jour le 2025-10-31 par Destination Angers