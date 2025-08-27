Stage 1 journée Fabrication d’un couteau La Roche-Neuville

Stage 1 journée Fabrication d’un couteau La Roche-Neuville mercredi 27 août 2025.

Stage 1 journée Fabrication d’un couteau

2 Chemin de la Gendronnière La Roche-Neuville Mayenne

Tarif : 400 – 400 – 900 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-27 08:30:00

fin : 2025-08-27 18:00:00

Date(s) :

2025-08-27

Nés de l’envie de partager les savoir-faire et les traditions de la coutellerie françaises, nos stages de fabrication sont une expérience unique à partager seul ou à plusieurs !

Pendant 1 journée vivez l’expérience d’un maître coutelier ! En compagnie d’Antoine, fabriquez votre couteau et ajustez les différents morceaux du manche pour une finition optimale. Allez encore plus loin dans la personnalisation de votre couteau en décorant les platines grâce au guillochage ! (décors à la lime…). Vous placerez aussi un rivet mosaïque pour rajouter LA subtilité. Enfin, vous enduirez le manche avec de l’huile de lin pour protéger le bois avant de finir par l’affûtage. Vous n’aurez plus qu’à rentrer chez vous avec pour l’exposer fièrement à la vue de tous !

Et pour encore plus de plaisir, le repas du midi est compris dans la formule, l’occasion pour vous de partager avec nous lors d’un moment convivial !

Alors, ça vous dit d’aller encore plus loin dans la fabrication ?

Tarifs 400€ pour une personne / 700€ pour 2 personnes / 900€ pour 3 personnes. (Hors lame Damas et matériaux précieux pour le manche). .

2 Chemin de la Gendronnière La Roche-Neuville 53360 Mayenne Pays de la Loire +33 2 72 88 12 81 neuville.coutellerie@gmail.com

English :

Born of the desire to share the skills and traditions of French cutlery, our workshops are a unique experience to be shared alone or with others!

German :

Unsere Herstellungskurse wurden aus dem Wunsch heraus geboren, das Know-how und die Traditionen der französischen Messerschmiedekunst zu teilen. Sie sind eine einzigartige Erfahrung, die Sie allein oder mit anderen teilen können!

Italiano :

Nati dal desiderio di condividere le competenze e le tradizioni della coltelleria francese, i nostri corsi di coltelleria sono un’esperienza unica da condividere da soli o in compagnia!

Espanol :

Nacidos del deseo de compartir las habilidades y tradiciones de la cuchillería francesa, nuestros cursos de cuchillería son una experiencia única para compartir solo o en compañía

L’événement Stage 1 journée Fabrication d’un couteau La Roche-Neuville a été mis à jour le 2025-08-15 par SUD MAYENNE