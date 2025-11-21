Stage 1 par voix Châtelus-Malvaleix

1 Place de la liberté Châtelus-Malvaleix Creuse

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-23

2025-11-21

Stage de voix

Du 21 au 23 Novembre 2025

Un travail d’ensemble vocal (trio, quatuor…) 1 par voix justesse, homogénéité, écoute, autonomie… ainsi qu’un travail sur le corps accompagné par Sylvain MANET.

–> L’arche Musicale .

1 Place de la liberté Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine contact@larchemusicale.fr

