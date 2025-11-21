Stage 1 par voix Châtelus-Malvaleix
Stage 1 par voix Châtelus-Malvaleix vendredi 21 novembre 2025.
Stage 1 par voix
1 Place de la liberté Châtelus-Malvaleix Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-21
Stage de voix
Du 21 au 23 Novembre 2025
Un travail d’ensemble vocal (trio, quatuor…) 1 par voix justesse, homogénéité, écoute, autonomie… ainsi qu’un travail sur le corps accompagné par Sylvain MANET.
–> L’arche Musicale .
1 Place de la liberté Châtelus-Malvaleix 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine contact@larchemusicale.fr
English : Stage 1 par voix
German : Stage 1 par voix
Italiano :
Espanol : Stage 1 par voix
L’événement Stage 1 par voix Châtelus-Malvaleix a été mis à jour le 2025-09-08 par Portes de la Creuse en Marche