Stage 100% cirque avec cirque en scène à Niort Niort

Stage 100% cirque avec cirque en scène à Niort

30 Chemin des Coteaux de Ribray Niort Deux-Sèvres

Tarif : 43 – 43 – 90 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-09 2026-02-16

Initiation aux arts de Cirque et du travail sur les différentes techniques affiliées. S’enrichir des savoir-faire pour proposer de nouvelles approches. Chaque projet se finalise par une proposition ou présentation, échange ou partage en fin de semaine, pour le plaisir. Prévoir un pique-nique pour le midi.

De 43 à 90€ pour les 4-7 ans

De 96€ à 180€ pour les 7-15 ans .

30 Chemin des Coteaux de Ribray Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 35 56 71 accueil@cirque-scene.fr

English :

