Stage 1ère étoile Planétarium Mailly-le-Château

Stage 1ère étoile

Planétarium 17 Rue du Beauvais Mailly-le-Château Yonne

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-02-28 22:00:00

Date(s) :

2026-02-28 2026-04-11

Programme stage 1ère étoile

– S’initier à l’observation du ciel, à l’utilisation de sa lunette ou son télescope,

– Choisir son oculaire,

– Lire des éphémérides,

– Préparer sa soirée,

– Mettre en station son instrument,

– S’initier aux montures à pointage automatique.

– Seront abordées également des notions de mécanique céleste, d’optique (grossissements, focale, etc.) et bien sûr d’astronomie.

À l’issue de ce stage, résolument pratique, vous serez capable d’utiliser votre instrument, de le mettre en fonction sur le ciel, de savoir quoi regarder et quand. Bref, les premières clés pour démarrer de façon autonome l’observation de la voûte céleste. .

Planétarium 17 Rue du Beauvais Mailly-le-Château 89660 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage 1ère étoile

L’événement Stage 1ère étoile Mailly-le-Château a été mis à jour le 2026-01-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)