Stage 2 jours Fabrication d’un couteau La Roche-Neuville

Stage 2 jours Fabrication d’un couteau

2 Chemin de la Gendronnière La Roche-Neuville Mayenne

Tarif : 850 – 850 – 1900 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 08:30:00

fin : 2026-02-21 18:00:00

Date(s) :

2026-02-20

Nés de l’envie de partager les savoir-faire et les traditions de la coutellerie françaises, nos stages de fabrication sont une expérience unique à partager seul ou à plusieurs !

Vivez l’expérience à fond avec notre stage de fabrication de couteau sur 2 jours ! Dessinez, Découpez, Meulez, Perçez… Concevez votre propre couteau droit ! Vous aurez aussi la possibilité de fabriquer notre couteau l’Anjou grand pliant. Vous aurez la responsabilité de fabriquer la lame, nous nous chargeons des autres pièces (platines, ressort et entretoise) !

Que vous le souhaitiez pour la cuisine, pour la table, la chasse, le casse-croûte… imaginez et confectionnez votre propre outil tranchant.

Faites de votre futur compagnon, un modèle unique en choisissant votre acier (inoxydable ou non) parmis une dizaine de nuances différentes. Imaginez la forme de votre couteau en fonction de l’utilisation que vous lui réservez (Acier damassé possible avec un supplément. 20€ le cm. Pour l’acier Damassé, merci de passer commande au moins un mois avant votre stage).

Poussez encore plus loin la personnalisation de votre couteau avec 2 essences de bois choisies sur place et ajoutez-y un rivet mosaïque ou un guillochage !

Le couchage et les repas du midi sont compris dans la formule.

Les repas du midi sont pris à l’atelier (merci d’indiquer vos préférences alimentaires s’il y en a au moment de la réservation). Pour le soir, un restaurant se trouve à 50m de l’atelier. Il est possible de réserver une chambre pour la veille du stage et le soir suivant le stage (en supplément).

Début du stage à 8h30 et fin vers 18h pour les 2 jours.

Tarifs 850€ pour une personne 1400€ pour 2 personnes 1900€ pour 3 personnes. (Hors lame Damas et matériaux précieux pour le manche). .

2 Chemin de la Gendronnière La Roche-Neuville 53360 Mayenne Pays de la Loire +33 2 72 88 12 81 neuville.coutellerie@gmail.com

English :

Born of the desire to share the skills and traditions of French cutlery, our workshops are a unique experience to be shared alone or with others!

German :

Unsere Herstellungskurse wurden aus dem Wunsch heraus geboren, das Know-how und die Traditionen der französischen Messerschmiedekunst zu teilen. Sie sind eine einzigartige Erfahrung, die Sie allein oder mit anderen teilen können!

Italiano :

Nati dal desiderio di condividere le competenze e le tradizioni della coltelleria francese, i nostri corsi di coltelleria sono un’esperienza unica da condividere da soli o in compagnia!

Espanol :

Nacidos del deseo de compartir las habilidades y tradiciones de la cuchillería francesa, nuestros cursos de cuchillería son una experiencia única para compartir solo o en compañía

