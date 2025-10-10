Stage 3 jours La plume en chanson Maison de la Culture et des Loisirs Gérardmer

Stage 3 jours La plume en chanson Maison de la Culture et des Loisirs Gérardmer vendredi 10 octobre 2025.

Stage 3 jours La plume en chanson

Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-10

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-10

Mettez vos mots en musique et donnez-leur une voix avec GEROME BRIARD, Auteur compositeur interprète. Un stage ouvert à tous, pour explorer l’écriture la composition et l’interprétation. Trouvez votre style, affinez vos texte et partagez vos chansons dans un cadre bienveillant et inspirant.Tout public

20 .

Maison de la Culture et des Loisirs 1 Boulevard de Saint Dié Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 63 11 96

English :

Put your words to music and give them a voice with GEROME BRIARD, Author-composer-performer. A workshop open to all, exploring songwriting, composition and performance. Find your style, refine your lyrics and share your songs in a caring and inspiring environment.

German :

Vertonen Sie Ihre Worte und geben Sie ihnen eine Stimme mit GEROME BRIARD, Autor, Komponist und Interpret. Ein Workshop, der allen offen steht, um das Schreiben, Komponieren und Interpretieren zu erkunden. Finden Sie Ihren Stil, verfeinern Sie Ihre Texte und teilen Sie Ihre Lieder in einem wohlwollenden und inspirierenden Rahmen.

Italiano :

Metti in musica le tue parole e dai loro voce con GEROME BRIARD, cantautore. Un workshop aperto a tutti per esplorare la scrittura di canzoni, la composizione e l’esecuzione. Trovate il vostro stile, perfezionate i vostri testi e condividete le vostre canzoni in un ambiente attento e stimolante.

Espanol :

Ponle música a tus palabras y dales voz con GEROME BRIARD, cantautor. Un taller abierto a todos, que explora la composición y la interpretación de canciones. Encuentre su estilo, perfeccione sus letras y comparta sus canciones en un entorno afectuoso e inspirador.

L’événement Stage 3 jours La plume en chanson Gérardmer a été mis à jour le 2025-10-04 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES