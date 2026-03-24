Stage 7/12 ans vacances coopératives Salle Eugène Le Roy Le Bugue

Stage 7/12 ans vacances coopératives

Salle Eugène Le Roy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Tarif : 30 – 30 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-13

9h 17h. Trois jours pour s’amuser, rencontrer d’autres enfants et construire ensemble des projets grâce aux démarches coopératives. Pour les 7/12 ans. Sur inscription. 30€ à 50€

Trois jours pour s’amuser, rencontrer d’autres enfants et construire ensemble des projets grâce aux démarches coopératives.

Au programme

Sports, jeux, arts et détente

Grands cercles de parole pour organiser la vie du groupe

Outils d’auto-gestion pour apprendre à vivre ensemble

Montage et animation d’ateliers par les enfants eux-mêmes

Temps libre, rigolade et moments de rêve

Repas pique-nique sorti du sac

Réservé aux enfants entre 7 et 12 ans. Places limitées. Sur inscription .

Salle Eugène Le Roy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine sarah.djerbi@associationlapetitemaison.fr

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English : Stage 7/12 ans vacances coopératives

9am 5pm. Three days of fun, meeting other children and building cooperative projects together. For 7/12 year-olds. Registration required. 30? à 50?

L’événement Stage 7/12 ans vacances coopératives Le Bugue a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère