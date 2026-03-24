Stage 7/12 ans vacances coopératives Salle Eugène Le Roy Le Bugue
Stage 7/12 ans vacances coopératives Salle Eugène Le Roy Le Bugue lundi 13 avril 2026.
Stage 7/12 ans vacances coopératives
Salle Eugène Le Roy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue Dordogne
Tarif : 30 – 30 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-13
9h 17h. Trois jours pour s’amuser, rencontrer d’autres enfants et construire ensemble des projets grâce aux démarches coopératives. Pour les 7/12 ans. Sur inscription. 30€ à 50€
Trois jours pour s’amuser, rencontrer d’autres enfants et construire ensemble des projets grâce aux démarches coopératives.
Au programme
Sports, jeux, arts et détente
Grands cercles de parole pour organiser la vie du groupe
Outils d’auto-gestion pour apprendre à vivre ensemble
Montage et animation d’ateliers par les enfants eux-mêmes
Temps libre, rigolade et moments de rêve
Repas pique-nique sorti du sac
Réservé aux enfants entre 7 et 12 ans. Places limitées. Sur inscription .
Salle Eugène Le Roy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine sarah.djerbi@associationlapetitemaison.fr
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English : Stage 7/12 ans vacances coopératives
9am 5pm. Three days of fun, meeting other children and building cooperative projects together. For 7/12 year-olds. Registration required. 30? à 50?
L’événement Stage 7/12 ans vacances coopératives Le Bugue a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère