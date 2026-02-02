Stage À la découverte de la médiation équine La Cabane Sacrée Saint-Pantaly-d’Excideuil

Stage À la découverte de la médiation équine

La Cabane Sacrée 168 chemin de Bosredon, la Vitonie Saint-Pantaly-d’Excideuil Dordogne

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-04 2026-02-11 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-18 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-25 2026-02-28

Un moment de reconnexion à soi et à l’autre, de mieux-être grâce au cheval.

Nul besoin de connaître les chevaux, la rencontre se fait à pied et Marion est là pour vous guider.

L’activité se pratiquera en petit groupe, enfants à partir de 6 ans & adultes, seniors bienvenus.

Nous approcherons ensemble le lien au cheval et ce qu’il peut nous apporter sur notre propre chemin, en rapport avec nos émotions et notre histoire de vie, pour un moment léger et convivial en compagnie de nos compères à crinière.

Prévoir des vêtements chauds et confortables, et des chaussures type randonnée ou bottes imperméables.

Mercredis 4 11 18 25

Samedis 14 21 28

Dimanches 15 22

Tarif de découverte participation libre sur les stages de février. .

La Cabane Sacrée 168 chemin de Bosredon, la Vitonie Saint-Pantaly-d’Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 44 54 64 zaltana.mediationequine@gmail.com

