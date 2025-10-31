Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stage à la journée Nature Morte Centre social Rosa Parks Saint-Rambert-d’Albon

Stage à la journée Nature Morte Centre social Rosa Parks Saint-Rambert-d'Albon vendredi 31 octobre 2025.

Stage à la journée Nature Morte

Centre social Rosa Parks 19 avenue de Lyon Saint-Rambert-d'Albon Drôme

Tarif : 78 – 78 – 78 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
2025-10-31
fin : 2025-10-31

Date(s) :
2025-10-31

Accessible à tous, venez avec votre envie de peindre.
Matinée dessin et observation
Après-midi peinture d'une nature morte
  .

Centre social Rosa Parks 19 avenue de Lyon Saint-Rambert-d'Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 82 85 32  lafeeescargot@gmail.com

English :

Accessible to all, come with your desire to paint.
Morning: drawing and observation
Afternoon: still-life painting

German :

Für alle zugänglich, kommen Sie mit Ihrer Lust zu malen.
Vormittag: Zeichnen und Beobachten
Nachmittag: Malen eines Stilllebens

Italiano :

Accessibile a tutti, venite con la vostra voglia di dipingere.
Mattina: disegno e osservazione
Pomeriggio: pittura di natura morta

Espanol :

Accesible a todos, venga con ganas de pintar.
Mañana: dibujo y observación
Tarde: pintura de bodegones

