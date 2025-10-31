Stage à la journée Nature Morte Centre social Rosa Parks Saint-Rambert-d’Albon
Stage à la journée Nature Morte
Centre social Rosa Parks 19 avenue de Lyon Saint-Rambert-d’Albon Drôme
Tarif : 78 – 78 – 78 EUR
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Accessible à tous, venez avec votre envie de peindre.
Matinée dessin et observation
Après-midi peinture d’une nature morte
Centre social Rosa Parks 19 avenue de Lyon Saint-Rambert-d’Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 82 85 32 lafeeescargot@gmail.com
English :
Accessible to all, come with your desire to paint.
Morning: drawing and observation
Afternoon: still-life painting
German :
Für alle zugänglich, kommen Sie mit Ihrer Lust zu malen.
Vormittag: Zeichnen und Beobachten
Nachmittag: Malen eines Stilllebens
Italiano :
Accessibile a tutti, venite con la vostra voglia di dipingere.
Mattina: disegno e osservazione
Pomeriggio: pittura di natura morta
Espanol :
Accesible a todos, venga con ganas de pintar.
Mañana: dibujo y observación
Tarde: pintura de bodegones
L’événement Stage à la journée Nature Morte Saint-Rambert-d’Albon a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche