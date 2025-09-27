Stage « A la rencontre de soi grâce au cheval » Lieu dit la baraque Saint-Christaud
Stage « A la rencontre de soi grâce au cheval » Lieu dit la baraque Saint-Christaud samedi 27 septembre 2025.
Stage « A la rencontre de soi grâce au cheval »
Lieu dit la baraque 3043 route de Mirande Saint-Christaud Gers
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-28
2025-09-27
Venez passer 2 jours au milieu des chevaux pour vous reconnecter à vous-« m’aime ».
Dans la bienveillance et le respect de chacun, apprenez sur vous-même grâce à la sensibilité des chevaux et leur effet miroir par rapport à vos réactions. Pour les adultes et les adolescents.
Pas besoin d’être cavalier, nous travaillons UNIQUEMENT A PIED en groupe puis en individuel avec les chevaux de la halte de d’Artagnan (à 2h de Toulouse et Bordeaux en voiture, possibilité d’aller vous chercher à la gare ou au bus, 32320 st Christaud) adaptés et dressés pour travailler avec des personnes en situation de handicap aussi bien qu’avec des cavaliers aux galops les plus confirmés.
Une collation vous attendra à votre arrivée le samedi matin pour effectuer un temps de partage, de rencontre et d’échange sur le groupe et vos attentes par rapport à ce stage.
Puis nous irons à la rencontre des chevaux et de ce qu’ils peuvent nous apporter.
Les repas sont faits en majorité à partir des produits de la ferme ou des fermes voisines.
La/es soirée/s (pour ceux qui arrivent à partir du vendredi soir) seront des temps de détente et de convivialité.
Un petit déjeuner copieux vous attendra le dimanche matin avant la reprise des activités.
Lieu dit la baraque 3043 route de Mirande Saint-Christaud 32320 Gers Occitanie +33 6 79 63 17 49 lesmousquetairesdelahalte@gmail.com
English :
Come and spend 2 days among horses to reconnect with yourself-« m’aime ».
Learn about yourself through the horses’ sensitivity and their mirror effect on your reactions. For adults and teenagers.
No need to be a rider, we work ONLY ON FOOT in groups and then individually with the horses of the halte de d’Artagnan (2h from Toulouse and Bordeaux by car, possibility of picking you up at the station or by bus, 32320 st Christaud) adapted and trained to work with people with disabilities as well as with riders with the most experienced gallops.
A snack will be waiting for you when you arrive on Saturday morning, so that you can share, meet and talk about the group and your expectations of the course.
Then we’ll get to know the horses and what they can do for us.
Meals are mostly made from products from the farm or neighboring farms.
Evenings (for those arriving on or after Friday evening) will be a time for relaxation and conviviality.
A hearty breakfast awaits you on Sunday morning, before activities resume.
German :
Verbringen Sie zwei Tage inmitten von Pferden, um sich wieder mit sich selbst zu verbinden « liebe mich ».
In einer Atmosphäre des Wohlwollens und des Respekts für jeden Einzelnen lernen Sie dank der Sensibilität der Pferde und ihrer Spiegelwirkung in Bezug auf Ihre Reaktionen etwas über sich selbst. Für Erwachsene und Jugendliche.
Sie müssen kein Reiter sein, wir arbeiten NUR zu Fuß in der Gruppe und dann individuell mit den Pferden von D’Artagnan (2 Stunden von Toulouse und Bordeaux mit dem Auto entfernt, Abholung vom Bahnhof oder Bus möglich, 32320 St Christaud), die für die Arbeit mit Menschen mit Behinderungen sowie mit fortgeschrittenen Reitern angepasst und trainiert wurden.
Bei Ihrer Ankunft am Samstagmorgen erwartet Sie ein Imbiss, damit Sie Zeit haben, sich mit der Gruppe und Ihren Erwartungen an den Kurs auszutauschen.
Danach werden wir die Pferde kennenlernen und erfahren, was sie uns geben können.
Die Mahlzeiten werden überwiegend aus Produkten des eigenen Hofes oder der benachbarten Bauernhöfe zubereitet.
Der/die Abend/e (für diejenigen, die ab Freitagabend anreisen) wird/werden eine Zeit der Entspannung und des Zusammenseins sein.
Am Sonntagmorgen erwartet Sie ein reichhaltiges Frühstück, bevor die Aktivitäten wieder aufgenommen werden.
Italiano :
Venite a trascorrere 2 giorni circondati da cavalli per riconnettervi con voi stessi e « amarmi ».
In modo attento e rispettoso, imparate a conoscere voi stessi grazie alla sensibilità dei cavalli e al loro effetto specchio sulle vostre reazioni. Per adulti e adolescenti.
Non è necessario essere cavalieri, si lavora SOLO A PIEDI in gruppo e poi individualmente con i cavalli presso la halte de d’Artagnan (a 2h da Tolosa e Bordeaux in auto, possibilità di venirvi a prendere alla stazione o in autobus, 32320 st Christaud) adattata e formata per lavorare con persone con disabilità così come con cavalieri con maggiore esperienza di galoppo.
Uno spuntino vi aspetterà al vostro arrivo il sabato mattina, in modo da poter condividere, conoscere e parlare del gruppo e delle vostre aspettative su questo corso.
Poi conosceremo i cavalli e quello che possono fare per noi.
I pasti sono preparati principalmente con prodotti della fattoria o delle fattorie vicine.
La sera (per chi arriva dal venerdì sera) sarà un momento di relax e convivialità.
La domenica mattina vi aspetta una ricca colazione prima di riprendere le nostre attività.
Espanol :
Ven a pasar 2 días rodeado de caballos para reconectar contigo mismo y « quererme ».
De forma cariñosa y respetuosa, aprende sobre ti mismo gracias a la sensibilidad de los caballos y su efecto espejo sobre tus reacciones. Para adultos y adolescentes.
No es necesario ser jinete, trabajamos SÓLO A PIE en grupos y luego individualmente con los caballos en el halte de d’Artagnan (a 2h de Toulouse y Burdeos en coche, posibilidad de recogerte en la estación o en autobús, 32320 st Christaud) adaptado y formado para trabajar con personas discapacitadas así como con jinetes con los galopes más experimentados.
Un tentempié te estará esperando a tu llegada el sábado por la mañana para que puedas compartir, conocer y hablar sobre el grupo y tus expectativas de este curso.
Después conoceremos a los caballos y lo que pueden hacer por nosotros.
Las comidas se elaboran principalmente con productos de la granja o de granjas vecinas.
La(s) noche(s) (para los que lleguen a partir del viernes por la noche) será(n) un momento de relajación y convivencia.
El domingo por la mañana le espera un copioso desayuno antes de reanudar nuestras actividades.
