Stage à l’Atelier sous les Chênes J’ai pas les codes, trouver sa place en tant que neuro-atypique Avec Christelle Petitcollin Sénaillac-Lauzès
Stage à l’Atelier sous les Chênes J’ai pas les codes, trouver sa place en tant que neuro-atypique Avec Christelle Petitcollin Sénaillac-Lauzès samedi 13 juin 2026.
Stage à l’Atelier sous les Chênes J’ai pas les codes, trouver sa place en tant que neuro-atypique
Avec Christelle Petitcollin
Les Jonquasses Sénaillac-Lauzès Lot
Tarif : 150 – 150 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 13:30:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
La culture neurotypique a sa logique, qui échappe souvent aux surefficients
La culture neurotypique a sa logique, qui échappe souvent aux surefficients. Faute d’en connaitre et d’en comprendre les codes, les surefficients se sentent souvent décalés, gaffeurs et surtout heurtés dans leurs interactions.
Christel Petitcollin est écrivain, conférencière et formatrice en communication et développement personnel. Elle exerce depuis une trentaine d’années et donne régulièrement des conférences internationale.
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Les Jonquasses Sénaillac-Lauzès 46360 Lot Occitanie +33 6 70 11 81 71 noelle@lateliersousleschenes.fr
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English :
Neurotypic culture has its own logic, which often eludes the overly retarded
L’événement Stage à l’Atelier sous les Chênes J’ai pas les codes, trouver sa place en tant que neuro-atypique
Avec Christelle Petitcollin Sénaillac-Lauzès a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Labastide-Murat