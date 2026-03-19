Stage à l’Atelier sous les Chênes J’ai pas les codes, trouver sa place en tant que neuro-atypique

Avec Christelle Petitcollin

Les Jonquasses Sénaillac-Lauzès Lot

Tarif : 150 – 150 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 13:30:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

La culture neurotypique a sa logique, qui échappe souvent aux surefficients

La culture neurotypique a sa logique, qui échappe souvent aux surefficients. Faute d’en connaitre et d’en comprendre les codes, les surefficients se sentent souvent décalés, gaffeurs et surtout heurtés dans leurs interactions.

Christel Petitcollin est écrivain, conférencière et formatrice en communication et développement personnel. Elle exerce depuis une trentaine d’années et donne régulièrement des conférences internationale.

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Les Jonquasses Sénaillac-Lauzès 46360 Lot Occitanie +33 6 70 11 81 71 noelle@lateliersousleschenes.fr

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English :

Neurotypic culture has its own logic, which often eludes the overly retarded

L’événement Stage à l’Atelier sous les Chênes J’ai pas les codes, trouver sa place en tant que neuro-atypique

Avec Christelle Petitcollin Sénaillac-Lauzès a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Labastide-Murat