Stage à l’Atelier sous les Chênes – Scénario de vie gagnant Avec Christelle Petitcollin Sénaillac-Lauzès

Informations pratiques

Sénaillac-Lauzès

Stage à l’Atelier sous les Chênes – Scénario de vie gagnant

Avec Christelle Petitcollin

Les Jonquasses Sénaillac-Lauzès Lot

Tarif : 160 – 160 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:00:00

fin : 2026-10-10 12:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Quelle histoire personnelle êtes-vous en train de vivre et comment l’optimiser ? Il s’agit de comprendre les influences passées qui jouent encore sur vos choix d’aujourd’hui, les croyances qui vous ont été inculquées sur vous-même et sur les évènements et de restaurer vos potentiels initiaux de joie de vivre, d’amour (sans souffrance) et de conscience

Quelle histoire personnelle êtes-vous en train de vivre et comment l’optimiser ? Il s’agit de comprendre les influences passées qui jouent encore sur vos choix d’aujourd’hui, les croyances qui vous ont été inculquées sur vous-même et sur les évènements et de restaurer vos potentiels initiaux de joie de vivre, d’amour (sans souffrance) et de conscience. Cette journée de formation vous permettra de reparamétrer votre vie sous le signe d’un scénario gagnant. Ainsi, vous pourrez enfin avancer en confiance et en sécurité sur votre chemin de vie vers la réalisation de votre légende personnelle.

Christel Petitcollin est écrivain, conférencière et formatrice en communication et développement personnel. Elle exerce depuis une trentaine d’années et donne régulièrement des conférences internationale.

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Les Jonquasses Sénaillac-Lauzès 46360 Lot Occitanie +33 6 70 11 81 71 noelle@lateliersousleschenes.fr

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English :

What personal journey are you currently on, and how can you make the most of it? It’s about understanding the past influences that still shape your choices today, the beliefs that have been instilled in you about yourself and about events, and to restore your original potential for joy, love (without suffering), and awareness

L’événement Stage à l’Atelier sous les Chênes – Scénario de vie gagnant

Avec Christelle Petitcollin Sénaillac-Lauzès a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Labastide-Murat