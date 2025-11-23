Stage Académie VTT prépartion TFJV 2026 Tremplin Nature Guéret

Stage Académie VTT prépartion TFJV 2026

Tremplin Nature 1 rue Paul Louis Grenier Guéret Creuse

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-20

2026-02-16 2026-04-06

Stage organisé par Creuse Oxygène, encadré par des éducateurs spécialisés, à destination des U17 U19 pour la préparation au championnat de France.Perfectionnement, préparation Trophée de France des Jeunes Vététistes.

Le stage, en pension complète, se déroulera sur le site du TFJV 2026 à Guéret.U13/U15/U17 mixte (Licence FFC 2026 obligatoire). . .

