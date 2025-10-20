Stage accompagnement scolaire collège Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS

Stage accompagnement scolaire collège Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers PARIS lundi 20 octobre 2025.

Faire ses devoirs, réviser ses leçons, s’entraîner sur des exercices… un moment idéal pour garder le rythme tout en étant aidé·e !

Besoin d’un coup de pouce pour les devoirs de vacances ?

Rejoins le stage d’accompagnement scolaire, un accompagnement en petit groupe pour t’aider à avancer dans toutes les matières, avec un soutien renforcé en mathématiques.

Du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 11h30

payant

– 26 ans 2€70/heure

+ 26 ans selon QF

Public jeunes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-20T13:00:00+02:00

fin : 2025-10-24T14:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-20T10:00:00+02:00_2025-10-20T11:30:00+02:00;2025-10-21T10:00:00+02:00_2025-10-21T11:30:00+02:00;2025-10-22T10:00:00+02:00_2025-10-22T11:30:00+02:00;2025-10-23T10:00:00+02:00_2025-10-23T11:30:00+02:00;2025-10-24T10:00:00+02:00_2025-10-24T11:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

https://ligueo.ligueparis.org/poterne-des-peupliers/activites/stage-vacances/stage-accompagnement-scolaire-college +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org https:// centre poterne des peupliers https:// centre poterne des peupliers