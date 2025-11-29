Stage accordéon diatonique Chandon
Stage accordéon diatonique Chandon samedi 29 novembre 2025.
Stage accordéon diatonique
Salle des fêtes Chandon Chandon Loire
Tarif : 45 – 45 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 13:30:00
fin : 2025-11-29 16:30:00
Date(s) :
2025-11-29
Stage d’accordéon diatonique SOL DO
Avec Léon OLLIVIER du groupe Bargainatt
Salle des fêtes Chandon Chandon 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 47 24 22 grainesdevie@ecomail.eco
English :
SOL DO diatonic accordion workshop
With Léon OLLIVIER of the group Bargainatt
German :
Kurs für diatonisches Akkordeon SOL DO
Mit Léon OLLIVIER von der Gruppe Bargainatt
Italiano :
Laboratorio di fisarmonica diatonica SOL DO
Con Léon OLLIVIER del gruppo Bargainatt
Espanol :
Taller de acordeón diatónico SOL DO
Con Léon OLLIVIER del grupo Bargainatt
L’événement Stage accordéon diatonique Chandon a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme du Pays de Charlieu Belmont