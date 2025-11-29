Stage accordéon diatonique Chandon

Stage accordéon diatonique Chandon samedi 29 novembre 2025.

Stage accordéon diatonique

Salle des fêtes Chandon Chandon Loire

Tarif : 45 EUR

Début : 2025-11-29 13:30:00

fin : 2025-11-29 16:30:00

2025-11-29

Stage d’accordéon diatonique SOL DO

Avec Léon OLLIVIER du groupe Bargainatt

.

+33 7 66 47 24 22 grainesdevie@ecomail.eco

English :

SOL DO diatonic accordion workshop

With Léon OLLIVIER of the group Bargainatt

German :

Kurs für diatonisches Akkordeon SOL DO

Mit Léon OLLIVIER von der Gruppe Bargainatt

Italiano :

Laboratorio di fisarmonica diatonica SOL DO

Con Léon OLLIVIER del gruppo Bargainatt

Espanol :

Taller de acordeón diatónico SOL DO

Con Léon OLLIVIER del grupo Bargainatt

