Stage Accueillir la biodiversité chez Pépi Berry Pépi Berry Bannalec

Stage Accueillir la biodiversité chez Pépi Berry

Pépi Berry Lieu-dit Ferme de Quimerc’h Bannalec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Apprenez toutes sortes de belles façon d’attirer et de protéger la biodiversité dans votre jardin !

(Nombre de places limité à 10 personnes).

Bien-sûr nous parlerons de nichoirs et d’oiseaux… Mais connaissez vous les osmies ? C’est abeilles sauvages (généralement solitaires)… Ou encore l’importance et les bonnes façons d’accueillir, hérissons, fouines, belettes, couleuvres, lézards, carabes, crapauds, salamandres, etc…

Par cette formation, je veux sortir des grands classiques et vous parler aussi de toutes les autres espèces toutes plus importantes que les autres, et bien souvent menacées de disparition…

Vous apprendrez à les identifier, à les attirer et à les garder dans vos jardins avec les bons abris (naturels ou artificiels) mais aussi à adopter les bons gestes pour en prendre soin au quotidien.

Une formation parfaite pour tous les amoureux de la faune et de la nature en général, ou encore pour tous ceux qui souhaitent simplement s’ouvrir à ce monde fascinant qu’est la biodiversité.

Tous les stagiaires recevront un nichoir à mésanges en cadeau !

Horaires et déroulement de la formation

– Arrivée souhaitée vers 13h45

– Début à 14h00

– Fin vers 17h30

– Pot (et temps de réponse aux questions) à partir 17h30 pour ceux qui le souhaitent. .

Pépi Berry Lieu-dit Ferme de Quimerc’h Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 7 67 63 18 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage Accueillir la biodiversité chez Pépi Berry

L’événement Stage Accueillir la biodiversité chez Pépi Berry Bannalec a été mis à jour le 2026-03-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS