Stage Acro-Danse Chapidock – Ecole des arts du cirque Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-25 10:00 – 17:00

Gratuit : non 80 € par stage Tarif : 80 € la séance + 10€ adhésion obligatoire/personneInscriptions helloasso: https://www.helloasso.com/associations/lezards-animes/evenements/stage-acro-danse-3-sessions Adulte, Etudiant

Découverte ou enrichissement de votre pratique de l’acrocéphalie-danse.L’attention sur le rapport au sol, la qualité du mouvement et la capacité des danseurs/acrobates à développer un rapport différent à la gravité.Sur un, deux ou trois dimanches, Tom Binet vous propose de venir découvrir ou enrichir votre pratique de l’acrocéphalie-danse.L’attention sur le rapport au sol, la qualité du mouvement et la capacité des danseurs/acrobates à développer un rapport différent à la gravité. Différents modules d’apprentissages techniques de l’acrobatie seront proposés pour aborder des acrobaties circassiennes avec douceur et légèreté afin de les intégrer dans des phrases chorégraphiques écrites ou composées.Tom est né dans une famille d’artistes de cirque contemporain et a grandi apprenant toute sorte de disciplines de cirque se spécialisant dans l’acrobatie au sol. Il étudie les Sciences Politiques à l’université lumière Lyon 2 tout en continuant de se former en danse aux ateliers “Désmaé” et d’acrobatie à l’école de cirque de Lyon. Il écrit son mémoire sur la construction sociale et culturelle du corps chez l’enfant en espace urbain, et mène des investigations chorégraphiques dans l’espace public avec la Compagnie Acte (journal d’un seul jour 2013-2014). Après avoir terminé ses études Tom s’engage pour un tour du monde de deux ans en tant qu’écrivain voyageur et travaillant sur la route comme professeur d’acrobatie et de danse ( De la danse à l’acrobatie Auroville India 2015, Body mind listening Changmai Thailande 2016). A son retour il poursuit sa formation à l’école internationale de théâtre corporel et mime dramatique Moveo à Barcelone en 2016. Sa rencontre avec Gioia van den Berg , l’amène à créer la Compagnie du grand O et a développer le spectacle « Souvent je regarde le ciel » en 2018 , tout en continuant d’enseigner à différentes occasions la danse et l’acrobatie.

Chapidock – Ecole des arts du cirque Île de Nantes Nantes 44200

02 28 44 25 84 http://www.lezards-animes.com/ lezards.animes@free.fr https://www.helloasso.com/associations/lezards-animes/evenements/stage-acro-danse-3-sessions