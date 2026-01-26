Stage ado Pêche en mer Port du Bloscon Roscoff

Stage ado Pêche en mer

Port du Bloscon Aventure Pêche Bretagne Roscoff Finistère

Début : 2026-04-23 09:00:00

fin : 2026-04-24 17:00:00

2026-04-23

Un stage de deux jours de pêche en bateau, pour apprendre et progresser sur différentes techniques. Nombreuses sont les espèces que nous pouvons espérer prendre lorsque l’on part pour une sortie en bateau.

Chaque poisson suscite une approche qui lui est propre et c’est ce que nous allons voir ensemble dans la convivialité et le partage. .

Port du Bloscon Aventure Pêche Bretagne Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 2 98 69 19 40

