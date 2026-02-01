STAGE ADOS CHANT Mende
STAGE ADOS CHANT Mende samedi 21 février 2026.
STAGE ADOS CHANT
Mende Lozère
Tarif : 15 – 15 – 30 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 09:30:00
fin : 2026-04-18 12:00:00
Date(s) :
2026-02-21 2026-04-18 2026-05-02 2026-06-20
Mini-stage de chant collectif pour ados et pré-ados de 10 à 15 ans.
6 séances programmées 11/11/25, 03/01/2026, 21/02/2026, 18/04/2026, 02/05/2026, 20/06/2026.
Lieu stage Maison de quartier de Fontanilles.
Paiement à la séance. tarifs NON-ADHERENT 30€/séance, ADHERENT 20€/séance, ADHESION 15€ (pour l’année).
Groupe de minimum 4 personnes. Si le nombre n’est pas atteint l’association annulera la séance et remboursera aux inscrits. .
Mende 48000 Lozère Occitanie +33 6 70 04 39 02 lavoixla48@gmail.com
English :
Mini group singing workshop for teens and pre-teens aged 10 to 15.
