STAGE ADOS CHANT

Mende Lozère

Tarif : 15 – 15 – 30 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 09:30:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :

2026-02-21 2026-04-18 2026-05-02 2026-06-20

Mini-stage de chant collectif pour ados et pré-ados de 10 à 15 ans.

6 séances programmées 11/11/25, 03/01/2026, 21/02/2026, 18/04/2026, 02/05/2026, 20/06/2026.

Lieu stage Maison de quartier de Fontanilles.

Paiement à la séance. tarifs NON-ADHERENT 30€/séance, ADHERENT 20€/séance, ADHESION 15€ (pour l’année).

Groupe de minimum 4 personnes. Si le nombre n’est pas atteint l’association annulera la séance et remboursera aux inscrits. .

Mende 48000 Lozère Occitanie +33 6 70 04 39 02 lavoixla48@gmail.com

English :

Mini group singing workshop for teens and pre-teens aged 10 to 15.

L’événement STAGE ADOS CHANT Mende a été mis à jour le 2026-02-11 par Conseil Départemental