Stage Ados Danse avec les chevaux à Vignes en Selle

Vignes en Selle 2 Lieu Dit la Bottiere Saint-Crespin-sur-Moine Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Début : 2026-02-27 09:00:00

fin : 2026-04-24 16:00:00

2026-02-27 2026-04-24

A Vignes en Selle, les ados apprennent beaucoup sur l’univers des chevaux avec des soins, des activités et des jeux.

Apprendre l’autonomie, le partage et l’entraide en s’occupant des chevaux et développer son sens de l’observation et mieux communiquer avec les chevaux sont au programme de ce stage pour ados à Vignes en Selle.

– Matinée soins (nourrir, brosser…) puis préparation des chevaux pour une balade d’une heure. Jeux en extérieur découverte des techniques de randonnée.

– Pause déjeuner quizz sur les connaissances du cheval hippologie

– Après-midi activités à pieds (découverte du paddock Paradise- lecture de comportement équin et/ou découverte du travail en liberté communiquer à pied et à distance avec son cheval)

Notions abordées le bien-être animal au travers de l’observation du comportement équin, les besoins fondamentaux (interactions, alimentation…)

Attention les places sont limitées (4 places), pensez à réserver votre place.

Apporter le pique-nique et prévoir une tenue adaptée à la météo .

Vignes en Selle 2 Lieu Dit la Bottiere Saint-Crespin-sur-Moine Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 24 12 80 vignesenselle@outlook.fr

English :

At Vignes en Selle, teenagers learn a lot about the world of horses, with horse care, activities and games.

