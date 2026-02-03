Stage ados: pêche et carpe Saint-Thois

Stage ados: pêche et carpe

Stage pêche et carpe ados (10 à 17 ans)

Les 2, et 28 mars, ainsi que le 25 avril au Carpodrome de Monparc à Saint-Thois.

> carte de pêche obligatoire

> information et réservation: 06 73 24 04 85

> tarif: 30€ les 3 séances

> 8 places maximum: 3 séances de 2h de 14h à 16h .

Stage pêche carpe Saint-Thois 29520 Finistère Bretagne +33 6 73 24 04 85

