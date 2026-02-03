Stage ados: pêche et carpe Saint-Thois
Stage ados: pêche et carpe Saint-Thois samedi 21 mars 2026.
Stage ados: pêche et carpe
Stage pêche carpe Saint-Thois Finistère
Début : 2026-03-21 14:00:00
fin : 2026-04-25 16:00:00
2026-03-21 2026-03-28 2026-04-25
Stage pêche et carpe ados (10 à 17 ans)
Les 2, et 28 mars, ainsi que le 25 avril au Carpodrome de Monparc à Saint-Thois.
> carte de pêche obligatoire
> information et réservation: 06 73 24 04 85
> tarif: 30€ les 3 séances
> 8 places maximum: 3 séances de 2h de 14h à 16h .
Stage pêche carpe Saint-Thois 29520 Finistère Bretagne +33 6 73 24 04 85
