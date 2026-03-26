STAGE ADOS STREET ART

Géripon Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – 50 EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-04-27

L’association Epi de Mains organise un nouveau stage street-art pour les ados (collégien-nes et lycéen-nes) du lundi 27 avril au vendredi 1er mai avec l’artiste Sheraf.

Tu aimes dessiner ou peindre ? Viens apprendre à réaliser une fresque murale grandeur nature avec d’autres jeunes pendant la 2ème semaine des vacances de printemps !

L’association Epi de Mains organise un nouveau stage street-art pour les ados (collégien-nes et lycéen-nes) du lundi 27 avril au vendredi 1er mai avec l’artiste Sheraf.

Tu aimes dessiner ou peindre ? Viens apprendre à réaliser une fresque murale grandeur nature avec d’autres jeunes pendant la 2ème semaine des vacances de printemps !

Possibilité d’organiser des covoiturages sur demande.

La participation au stage est de 50€ + adhésion à prix libre .

Géripon Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie +33 7 66 85 79 81 culture-jeunesse@epidemains.org

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English :

The Epi de Mains association is organizing a new street-art workshop for teenagers (middle and high school students) from Monday April 27 to Friday May 1, with artist Sheraf.

Do you like to draw or paint? Come and learn how to create a life-size mural with other young people during the 2nd week of spring vacation!

L’événement STAGE ADOS STREET ART Ventalon en Cévennes a été mis à jour le 2026-03-24 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère