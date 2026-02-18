Stage adulte danse libre MJC Lamballe-Armor

Stage adulte danse libre

MJC 10 Rue des Augustins Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 13:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Trois heures d’atelier en trois temps danser son corps et ses émotions ud moment ; booster son énergie et vague musicale Djing.

Avec léger repas partagé, façon apéro dinatoire. Sur inscription. .

MJC 10 Rue des Augustins Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 96 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage adulte danse libre Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor