Stage adulte de peinture, Salle de peinture de Gestes et expression, Saint-Médard-en-Jalles

Stage adulte de peinture Samedi 7 mars, 10h00 Salle de peinture de Gestes et expression Gironde

Tarif adhérent 32€ tarif non adhérent 37€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T10:00:00+01:00 – 2026-03-07T14:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T10:00:00+01:00 – 2026-03-07T14:00:00+01:00

Peindre à l’acrylique un paysage en trois heures.

Salle de peinture de Gestes et expression Carré des Jalles, place de la République – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « gestesetexpression@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 05 55 06 »}]

Peindre un paysage

Parentalité : Gestes et expression