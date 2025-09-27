Stage adulte : feldenkrais Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS

Le Feldenkrais est une méthode qui aide à bouger plus librement et avec moins de tensions, grâce à des mouvements simples qui améliorent la conscience de son corps.

Programme

Des lombaires légères avec Feldenkrais

Le 27 septembre et le 11 octobre

de 17h à 19h

Toutes les mobilités de notre colonne reposent sur ces vertèbres massives que sont les lombaires. Avec le Feldenkrais, par le jeu et la chasse aux efforts inutiles, nous donnerons de l’air aux lombaires pour leur permettre de transmettre les forces sans se figer.

Une marche fluide et des jambes solides

Le 15 novembre et le 13 décembre

de 17h à 19h

Nous sommes faits pour la marche ! Pour en rechercher tout le plaisir, vous pouvez participer à un ou deux stages. Des mouvements accessibles à tous.tes qui permettront de mieux partager les efforts entre chevilles, genoux et hanches pour faire flotter le bassin au-dessus des jambes et donner du ressort à nos pas.

Vous pouvez participer à un seul ou plusieurs stages qui sont indépendants et se complètent.

Renseignements et inscription :

– En ligne sur animactisce.org

– Par téléphone au 01 58 20 58 00 ou mail à

cpajeanmichelmartial@actisce.org

– À l’accueil du centre

Une fois par mois, autour d’un thème choisi, le Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial vous invite à approfondir votre pratique ou vous initier au feldenkrais.

payant

Tarif des stages jusqu’à 26 ans inclus : 2,70€/heure. Plus de 26 ans application du quotient familial*.

*Tarif voté par le Conseil de Paris.

Public tout-petits et adultes. A partir de 16 ans.

Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS

https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/