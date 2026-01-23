Stage adulte Initiation au crochet Saint-Germain-de-la-Coudre

Stage adulte Initiation au crochet Saint-Germain-de-la-Coudre samedi 21 mars 2026.

Stage adulte Initiation au crochet

2 Le Bois carré Saint-Germain-de-la-Coudre Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 14:00:00
fin : 2026-03-21 17:00:00

Date(s) :
2026-03-21

Stage adulte/ado sur réservation Initiation au crochet avec fabrication d’une pièce

Sur place parking, toilettes sèches, terrasse
Sur réservation.   .

2 Le Bois carré Saint-Germain-de-la-Coudre 61130 Orne Normandie +33 6 86 21 93 30  chantaltrevidic@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage adulte Initiation au crochet

L’événement Stage adulte Initiation au crochet Saint-Germain-de-la-Coudre a été mis à jour le 2026-01-23 par CdC des Collines du Perche Normand