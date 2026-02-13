Stage adulte – Introduction à la photographie argentique, Centre d’Arts Plastiques et Visuels, Lille

Stage adulte – Introduction à la photographie argentique 23 – 27 février Centre d’Arts Plastiques et Visuels Nord

Tarif Stage : De 133 à 298 € selon statut et commune (50% sur les frais de participation pour les bénéficiaires du RSA ou demandeurs d’emploi)

Infos tarifs et détails au 03 20 54 71 84 ou par mail à secretariatcapv@mairie-lille.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-23T09:30:00+01:00 – 2026-02-23T17:30:00+01:00

Fin : 2026-02-27T09:30:00+01:00 – 2026-02-27T17:30:00+01:00

Acquérir les bases pratiques de la prise de vue, du développement et du tirage papier. Réfléchir sur la création d’une image photographique.

Dirigé par Antoine Petitprez

Du 23 au 27 février – de 9h30 à 17h30

Tarif Stage : De 133 à 298 € selon statut et commune (50% sur les frais de participation pour les bénéficiaires du RSA ou demandeurs d’emploi)

Infos tarifs et détails au 03 20 54 71 84 ou par mail à secretariatcapv@mairie-lille.fr

Centre d’Arts Plastiques et Visuels, 4 rue des Sarrazins, Lille

Centre d’Arts Plastiques et Visuels 4 rue des Sarrazins Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=76f0fb86-efcd-4404-867e-180f5f8102fa;https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=76f0fb86-efcd-4404-867e-180f5f8102fa [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 54 71 84 »}, {« type »: « email », « value »: « secretariatcapv@mairie-lille.fr »}] [{« link »: « mailto:secretariatcapv@mairie-lille.fr »}]

Initiez-vous à la photographie argentique !

CAPV