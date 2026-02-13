Stage adulte – Le graphisme libre, Centre d’Arts Plastiques et Visuels, Lille

Stage adulte – Le graphisme libre 13 mars – 19 juin, les vendredis Centre d’Arts Plastiques et Visuels Nord

STAGE ADULTE dirigé par Corinne Tanghe

Du 13 mars au 19 juin – les vendredis de 18h à 21h

Initiation aux logiciels gratuits Gimp et Inkscape. Une alternative gratuite à Photoshop et Illustrator.

Tarif Stage : De 139 à 316 € selon statut et commune (50% sur les frais de participation pour les bénéficiaires du RSA ou demandeurs d’emploi)

Infos tarifs et détails au 03 20 54 71 84 ou par mail à secretariatcapv@mairie-lille.fr

Centre d’Arts Plastiques et Visuels, 4 rue des Sarrazins, Lille

Initiez-vous aux logiciels gratuits Gimp et Inkscape !

CAPV