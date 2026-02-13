Stage adulte – PAO, Indesign, Photoshop, Illustrator, Centre d’Arts Plastiques et Visuels, Lille

Stage adulte – PAO, Indesign, Photoshop, Illustrator 23 – 27 février Centre d’Arts Plastiques et Visuels Nord

Tarif Stage : De 139 à 316 € selon statut et commune (50% sur les frais de participation pour les bénéficiaires du RSA ou demandeurs d’emploi)

Infos tarifs et détails au 03 20 54 71 84 ou par mail à secretariatcapv@mairie-lille.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-23T09:30:00+01:00 – 2026-02-23T17:30:00+01:00

Fin : 2026-02-27T09:30:00+01:00 – 2026-02-27T17:30:00+01:00

De la conception de documents vers l’impression. Mise en page créative à l’aide du logiciel Indesign.

Dirigé par Aurélie Salmon

Du 23 au 27 février – de 9h30 à 17h30

Centre d’Arts Plastiques et Visuels, 4 rue des Sarrazins, Lille

Centre d'Arts Plastiques et Visuels 4 rue des Sarrazins Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France

Approfondissez vos connaissances sur les logiciels PAO !

CAPV