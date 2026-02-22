STAGE ADULTE PEINTURE LA PETITE ACADÉMIE MONTPELLIER Montpellier
STAGE ADULTE PEINTURE LA PETITE ACADÉMIE MONTPELLIER Montpellier samedi 11 avril 2026.
STAGE ADULTE PEINTURE LA PETITE ACADÉMIE MONTPELLIER
7 Place Saint-Côme Montpellier Hérault
Tarif : 75 – 75 – EUR
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
2026-04-11 2026-06-18
Cette activité s’adresse à toutes les personnes ayant une sensibilité artistique et la curiosité d’apprendre.
Ces stages vous permettent de réaliser une toile de A à Z autour d’un thème prédéfini et en étant encadré par un professionnel qui est à votre disposition pour vous donner des conseils et vous faire évoluer tant au niveau technique que culturel. Cet accompagnateur vous guidera dans votre création en vous aident à traduire vos émotions à travers la peinture ou le dessin.
Que vous ayez déjà un domaine de prédilection ou que vous soyez totalement novice, les techniques mises à votre disposition vous apprennent à manipuler les rendus.
7 Place Saint-Côme Montpellier 34000 Hérault Occitanie lapetiteacademie.montpellier@gmail.com
This activity is aimed at anyone with an artistic sensibility and a curiosity to learn.
These workshops enable you to create a painting from A to Z around a predefined theme, under the guidance of a professional who is on hand to give you advice and help you evolve both technically and culturally.
