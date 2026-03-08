STAGE ADULTES- ANIMAUX D’ARGILE Montpellier

STAGE ADULTES- ANIMAUX D’ARGILE

3 Rue du Lantissargues Montpellier Hérault

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Offrez-vous 2 heures pour ralentir, vous poser, salir un peu les mains, et renouer avec un geste simple modeler la matière.

Cet atelier de sculpture à l’argile s’adresse aux adultes, débutants ou non, qui souhaitent explorer le volume, la forme et le toucher. Vous êtes guidé·e pas à pas pour réaliser un sujet de votre choix animal, forme organique, figure imaginaire ou projet plus abstrait.

L’accent est mis sur l’observation, la construction des volumes et le plaisir du faire. Rien à performer, rien à prouver. Juste travailler l’argile, comprendre la terre, comment elle répond, comment elle résiste, comment elle cède.

Chaque participant est accompagné individuellement, dans une atmosphère bienveillante qui favorise la créativité, la confiance en soi et l’expression personnelle.

Pourquoi ce cours ?

Se reconnecter au corps et au geste

Stimuler votre créativité

Apprendre à observer, structurer et simplifier les formes

Informations pratiques

Âge Adultes

Durée 2 heures

Tarif 35 €

Matériel fourni

Aucun niveau requis

Un moment dense et sensoriel, pour créer, respirer, et repartir avec une pièce unique. .

English :

Treat yourself to 2 hours to slow down, settle down, get your hands a little dirty, and reconnect with a simple gesture: shaping matter.

This clay sculpture workshop is for adults, beginners or not, who wish to explore volume, form and touch. You will be guided step-by-step to create a subject of your choice: an animal, an organic form, an imaginary figure or a more abstract project.

