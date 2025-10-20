Stage Adultes : Art floral Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS

Stage Adultes : Art floral Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS lundi 20 octobre 2025.

Un stage créatif où les participants apprennent à composer des arrangements floraux élégants et originaux. Ils découvrent les techniques de base du travail des fleurs, développent leur sens artistique et repartent avec leurs propres créations.

Venez vous essayer à l’art de la composition de bouquets à votre image !

Du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h30 à 12h30

payant

Sur la base du quotient familial.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

https://www.actisce.eu/ +33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/