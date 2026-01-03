Stage Adultes avec Caroline Trucco, Corpus Fragmentaire Fondation Vincent van Gogh Arles Arles

Stage Adultes avec Caroline Trucco, Corpus Fragmentaire

Du jeudi 8 au vendredi 9 janvier 2026 de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30. Fondation Vincent van Gogh Arles 35 Rue Dr Fanton Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-08

Stage

Un·e artiste vous accompagne pour expérimenter, perfectionner des techniques et réaliser une œuvre personnelle et/ou collective.

Deux jours pour vous plonger dans une pratique artistique !

Que devient une œuvre lorsqu’elle ne se construit pas d’un seul bloc, mais d’un agencement poétique de formes, de traces et de gestes ?

Durant ce workshop, les participants exploreront la notion de fragment à travers différents médiums moulage, photographie, dessin, peinture, écriture…

Inspiré par les installations de Mark Manders et Jacopo Benassi, l’atelier propose de rassembler des éléments hétérogènes et de les mettre en relation une installation où chaque médium dialogue, s’équilibre, s’oppose ou se contredit.



Ce stage invite à regarder autrement, dans une approche synesthésique, comme si chaque fragment devenait la relique d’un monde à inventer.



Caroline Trucco, née en 1987 à Nice, travaille au 109, friche artistique et culturelle. Sa pratique interroge le regard, l’altérité et les circulations entre les mondes. Elle questionne notamment la manière dont l’Occident perçoit l’Afrique et ses objets culturels, en révélant les mécanismes de projection et de pouvoir à l’œuvre. Son travail prend la forme d’installations mêlant photographies, sculptures, vidéos, écritures et actions in situ, pour rendre visibles des récits périphériques. Nourrie par la pensée d’Édouard Glissant, elle explore l’ailleurs, l’exil et les géographies de l’entre-deux, où se croisent poétique et politique. .

Fondation Vincent van Gogh Arles 35 Rue Dr Fanton Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 08 08 christine.taris@fvvga.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshop

An artist accompanies you to experiment, perfect techniques and create a personal and/or collective work.

Two days to immerse yourself in artistic practice!

L’événement Stage Adultes avec Caroline Trucco, Corpus Fragmentaire Arles a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de Tourisme d’Arles