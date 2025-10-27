Stage Adultes : Création de Podcast Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS

Un stage pratique où les participants apprennent à concevoir, enregistrer et monter leur propre podcast. Ils découvrent toutes les étapes de la création audio, de l’écriture du script à la diffusion, pour donner vie à leurs idées et partager leurs histoires !

Apprenez à créer, enregistrer et diffuser votre propre podcast, de l’idée à la publication !

Du lundi 27 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h45 à 12h45

payant

Sur la base du quotient familial.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

https://www.actisce.eu/ +33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/