Stage adultes : Danse contemporaine – à la manière de Pina Bausch Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS

Durant ce stage, les participants iront découvrir le travail de Pina Bausch, cette grande figure de la danse contemporaine allemande, en particulier la danse-théâtre. ils visionneront des extraits de deux pièces iconiques : “Kontakthof” et “Café Müller”.

Les deux heures seront séparées en deux temps : un premier d’exercices inspirés de Pina pour entrer dans son esthétique, puis un deuxième d’atelier avec improvisations, explorations et compositions en lien avec la pièce.

Respiration, amplitude du mouvement, répétition et expressivité seront au rendez-vous !

Stage d’approfondissement en danse contemporaine : Venez découvrir la méthode de la chorégraphe Pina Bausch.

Le samedi 29 novembre 2025

de 17h00 à 19h00

Le samedi 22 novembre 2025

de 17h00 à 19h00

payant

Tarif des stages jusqu’à 26 ans inclus : 2,70€/heure. Plus de 26 ans application du quotient familial*.

*Tarif voté par le Conseil de Paris.

Public adultes. A partir de 16 ans.

Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS

https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/