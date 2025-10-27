Stage Adultes : Danse contemporaine Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS

Un stage pour explorer le mouvement et la créativité à travers la danse contemporaine. Les participants développent expression corporelle, fluidité et sens du rythme dans une ambiance conviviale !

Du lundi 27 octobre 2025 au vendredi 31 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 13h30 à 15h00

payant

Sur la base du quotient familial.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

https://www.actisce.eu/ +33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/