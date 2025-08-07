Stage adultes de natation en eau libre Saint Sébastien Piriac-sur-Mer

Stage adultes de natation en eau libre Saint Sébastien Piriac-sur-Mer jeudi 7 août 2025.

Stage adultes de natation en eau libre

Saint Sébastien Aquapiriac 39 rue du Pinker Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07 18:15:00

fin : 2025-08-13 19:00:00

Date(s) :

2025-08-07 2025-08-08 2025-08-11 2025-08-12 2025-08-13 2025-08-14 2025-08-15

Les inscriptions pour nos stages de natation adultes sont ouvertes !

3 jours de perfectionnement en piscine, et 2 jours de pratique en mer. .

Saint Sébastien Aquapiriac 39 rue du Pinker Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 40 23

